Napoli – Chiusa una sala da gioco e un circolo ricreativo

Ieri gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale hanno controllato in viale Traiano e in via Giambattista Licata una sala da gioco e un circolo ricreativo dove hanno sorpreso rispettivamente tre e sette persone intente a giocare a carte sedute ai tavoli. I poliziotti hanno sanzionato i titolari per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché hanno consentito l’ingresso agli avventori e, per entrambe le strutture, è stata altresì disposta la chiusura per 5 giorni