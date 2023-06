Napoli – Chiede in prestito un cellulare ma poi se ne appropria dandosi alla fuga. Denunciato

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di via Mezzocannone per una segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da un dipendente il quale, indicando un uomo, ha raccontato che lo stesso era entrato nell’attività commerciale chiedendogli in prestito il suo cellulare per effettuare una telefonata ma, dopo averglielo strappato dalle mani, si era dato alla fuga; pertanto lo aveva inseguito e raggiunto ma il fuggitivo aveva lasciato cadere il cellulare.

Gli operatori hanno bloccato l’uomo, identificandolo per un 30enne di Ventimiglia, ed hanno accertato, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, che si era reso responsabile del furto, pertanto lo hanno denunciato per furto con strappo.