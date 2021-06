Napoli – Chiede il “pizzo” ad un’impresa edile, arrestato 53enne

Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile, in seguito ad un’attività info-investigativa, hanno arrestato C. R., 53enne napoletano con precedenti di polizia, per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I poliziotti hanno accertato che, nei giorni scorsi, l’uomo aveva avvicinato alcuni operai, impegnati nei lavori di ristrutturazione di uno stabile nei pressi di piazza Nazionale, pretendendo che gli fosse corrisposta una somma di denaro.

Gli agenti hanno quindi predisposto un servizio di osservazione nel corso del quale l’uomo, dopo aver reiterato la pretesa estorsiva, è stato bloccato.