Napoli – Chiaia: tenta il furto di una bicicletta elettrica, arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Chiaia hanno notato un uomo che stava tentando di rubare una bici elettrica tranciando il cavo con cui era stata legata e che, alla loro vista, si è dato alla fuga.

I poliziotti lo hanno bloccato, identificandolo per G.G. 36enne napoletano con precedenti di polizia, ed arrestato per tentato furto, mentre la bicicletta è stata restituita alla proprietaria.