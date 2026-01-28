MERET 6: intuisce il rigore ben calciato da Fernandez, può fare poco sulle altre due reti subite. Trafitto
DI LORENZO 6: spinge con la solita caparbietà, ha anche una buona chance. Finisce un po’ stanco. In riserva
BUONGIORNO 5,5: dopo un buon primo tempo nella ripresa appare un po’ troppo molle nelle marcature. Concede troppo spazio a Joao Pedro. Blando
JUAN JESUS 5: conferma il suo periodo no. Provoca il rigore, troppe sbavature e grande difficoltà negli uno contro uno. Inguardabile (dal 67′ GUTIERREZ 5,5: non incide, troppo rinunciatario in fase di spinta. Mansueto)
OLIVERA 6,5: buona gara al rientro da titolare. Spinge tanto, suo l’assist per il gol del 2-1. Penetrante
LOBOTKA 6: si abbassa per costruire il gioco e fa tanto lavoro anche in interdizione. Sempre lucido nelle giocate anche quando gli azzurri si sbilanciano. Calmo
MCTOMINAY 5,5: pochi spunti degni di nota, non trova molti varchi per i suoi inserimenti. Imbavagliato
SPINAZZOLA 5,5: stavolta poco efficace nelle sovrapposizioni, spesso sbaglia la scelta finale. Impreciso (dall’81’ BEUKEMA s.v.)
VERGARA 7: altra prestazione da incorniciare, impreziosita con un gol da cineteca. Personalità e qualità da veterano, difficile ora tenerlo fuori. Stellare
ELMAS 6: tanto movimento e molti palloni giocati. Negli ultimi sedici metri non incide come sa fare ma si impegna. Volenteroso (dall’81’ LUKAKU s.v.)
HOJLUND 7: sigla di rapina il gol del 2-1, lotta su ogni pallone tenendo sempre sotto scacco il diretto marcatore. Cala un po’ nel secondo tempo ma non si risparmia mai. Rapace
