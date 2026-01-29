Napoli- Chelsea: 2-3. Gli azzurri dicono addio alla Champions

Il Napoli perde l’imbattibilità interna al Maradona, che durava da dicembre 2024, uscendo sconfitta dall’ultima gara del girone di Champions per 3-2 contro il Chelsea. Il risultato condanna gli azzurri ad un eliminazione certo non maturata questa sera.

Partita in salita per gli azzurri, che vanno sotto per un calcio di rigore provocato da un fallo di mano di Juan Jesus al 19°: Meret intuisce il tiro di Fernandez, che però si insacca.

La reazione del Napoli è quella delle grandi squadre e in 10 minuti, dal 33° al 43°, prima trova il pareggio, con una magia di Vergara e poi il vantaggio con il solito Hojlund, ben servito da Olivera. Primo tempo chiuso meritatamente in vantaggio. Nella ripresa gli azzurri, stanchi, subiscono la maggiore classe degli inglesi che la controribaltano grazie ad una doppietta di Joao Pedro.

Tabellino

Napoli-Chelsea: 2-3 (pt 2-1)

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus (67′ Gutierrez), Buongiorno; Spinazzola (82′ Beukema), Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas (82′ Lukaku) Hojlund. All. Conte.

CHELSEA: Sanchez; Gusto (59′ Chalobah), James, Fofana, Cucurella; Santos (59′ Gittens), Caicedo; Estevao (74′ Garnacho), Fernandez, Pedro Neto (46′ Pamer), Joao Pedro. All. Rosenior.

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 19′ Fernandez rig., 33′ Vergara, 43′ Hojlund, 61′ Joao Pedro, 82′ Joao Pedro

Note: ammoniti Juan Jesus, Elmas, Fofana

Queste le parole dei protagonisti al termine della gara, riportate dal sito ufficiale della società.

Antonio Conte commenta la gara:

“Dispiace perchè questa sera la squadra avrebbe meritato un risultato positivo. La differenza l’ha fatta la qualità individuale, soprattutto grazie all’exploit di Joao Pedro che ha segnato due gol veramente notevoli, ma prima del loro pareggio avevamo giocato anche meglio del Chelsea”

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno disputato una partita di alto livello, una prestazione importante in cui abbiamo proposto un buon calcio. La strada è questa e dobbiamo continuare con questa mentalità”

“Io non adopererei toni disastrosi perchè abbiamo vinto lo scudetto e la Supercoppa in un anno e mezzo. Le valutazioni si devono fare con calma, considerando anche le emergenze alle quali abbiamo dovuto far fronte sinora”

“Ribadisco che c’è amarezza per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto e applaudito per quello che la squadra ha messo in campo. Sicuramente la qualificazione l’abbiamo compromessa a Copenaghen, dove avremmo dovuto conquistare la vittoria, però dopo aver visto la prova di stasera credo che abbiamo onorato la serata e forse sarebbero stati meritati i play off”

Giovanni Di Lorenzo è sulla stessa lunghezza del tecnico:

“La qualificazione avremmo dovuto ipotecarla a Copenaghen e purtroppo ci siamo fatti sfuggire l’occasione. Abbiamo sbagliato in alcune occasioni durante il cammino e lasciato troppi punti per strada”

“Stasera c’è poco da dire sulla nostra prestazione, abbiamo dato tutto e avremmo meritato un risultato diverso. Però adesso dobbiamo ripartire da qui con fiducia”.

“Stiamo pagando tanti infortuni ma continuando con questa intensità possiamo risalire, recuperare alcuni giocatori importanti e puntare ancora a traguardi in questa stagione”.

Foto sscnapoli