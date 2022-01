Napoli- Centro storico: scippa un cellulare, arrestato

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Mezzocannone perché due ragazze avevano subito un furto da parte di due persone.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo corrispondente alle descrizioni fornite che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato; poco dopo è sopraggiunta una volante del Commissariato Decumani con le vittime, una delle quali ha raccontato che, poco prima, era stata avvicinata dal malvivente che, in compagnia di un altro uomo, le aveva strappato dalla tasca del giubbino il suo smartphone per poi allontanarsi.

DS, 31enne senegalese con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto con strappo nonché denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.