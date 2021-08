Napoli-Centro Direzionale: tenta di rubare in un’auto parcheggiata. Arrestato.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso il parcheggio sotterraneo dell’isola “G1” del Centro Direzionale per un furto su un’auto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una persona la quale ha indicato loro un uomo raccontando che, poco prima, stava forzando la serratura della propria autovettura.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un cacciavite e una forbice; inoltre, hanno notato, poco distante, un’altra vettura con la portiera destra forzata e il vano portaoggetti asportato e hanno accertato che, nell’auto in uso al malvivente parcheggiata nelle vicinanze, vi erano altri arnesi atti allo scasso nonché il vano portaoggetti asportato.

Carmine Spaziano, 31enne napoletano sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentato furto e furto aggravato su autovettura.