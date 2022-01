Napoli – Cede droga, nei guai 29enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carbonara hanno notato un uomo che ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando l’acquirente in possesso di una dose di eroina del peso di circa un grammo e di un coltello a serramanico con la lama lunga 9 cm, mentre lo spacciatore, identificato per C.M., 29enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente.

L’acquirente, un 30enne di Pagani con precedenti di polizia, è stato denunciato per porto abusivo di armi e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.