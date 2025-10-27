Napoli/Castellammare – Controlli della polizia: il bilancio

Controlli della Polizia di Stato in piazza Garibaldi: un arresto e un denunciato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e denunciato un 44enne algerino per inottemperanza al decreto di espulsione.

In particolare, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, nel transitare all’esterno della stazione di “Napoli Centrale”, hanno notato il 50enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa al 44enne.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il prevenuto che l’acquirente; quest’ultimo è stato trovato in possesso della dose di cocaina appena aquistata.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 44enne era era inottemperante ad un decreto di espulsione e, per tali motivi, è stato disposto l’accompagnamento alla frontiera.

Napoli: dovrà scontare 3 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 57enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 3 ottobre scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 3 anni di reclusione per reati in materia di sostanze stupefacenti, commessi a Napoli tra il 2007 e il 2008.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 276 persone, di cui 43 con precedenti di polizia, controllato 61 veicoli e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.