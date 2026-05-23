Napoli/Casandrino – Controlli della polizia, ecco il bilancio

Controlli a Porta Capuana e Porta Nolana.

Nelle giornate di ieri e giovedì, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree di Porta Capuana e Porta Nolana, personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Vicaria-Mercato e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, unitamente a personale della Guardia di Finanza, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un controllo straordinario del territorio nelle aree interessate.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 329 persone, di cui 93 con precedenti di polizia, controllato 110 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 10 violazioni del Codice della Strada.

Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Durante le attività, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 87 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllato 55 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro penale ed uno a sequestro amministrativo, e contestato 4 violazioni del Codice della Strada.

Infine, due persone sono state denunciate, mentre un’altra è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente poiché trovate in possesso, complessivamente, di 90 grammi circa di hashish e 36 di marijuana.

Controlli straordinari della Polizia di Stato a Secondigliano.

Nella serata di giovedì, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Secondigliano, i militari dell’Arma dei Carabinieri, con il supporto di personale della Polizia Locale di Napoli U.O. Secondigliano e U.O. Motociclisti, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Secondigliano e nella zona aeroportuale.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 115 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllato 113 veicoli, di cui 15 sottoposti a sequestro amministrativo, 7 a fermo e 5 sospesi dalla circolazione. Ancora, gli agenti hanno contestato 43 violazioni del Codice della Strada, per un ammontare di circa 50.000 euro; sono state, altresì, ritirate 3 patenti di guida ed una revocata.

Infine, i poliziotti hanno tratto in arresto un soggetto per evasione, mentre altri 2 sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Controlli della Polizia di Stato a Casandrino.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Casandrino.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 80 persone, di cui 16 con precedenti di polizia, e controllato 33 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 2 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale ed hanno accertato che il titolare vendeva frutta e verdura senza la prescritta autorizzazione; per tali motivi, lo stesso è stato sanzionato amministrativamente per un totale di 5.000 euro.

Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.