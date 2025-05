Napoli – Cagliari: 2-0. McTominay e Lukaku regalano lo scudetto al Napoli

Il Napoli batte il Cagliari per 2-0 grazie alle reti di McTominay (42°) e Lukaku (51°). Partita senza storia, con gli azzurri che sin dal 1° minuto hanno cercato la vittoria che consegnasse loro il meritato 4° scudetto. Come giusto che fosse gli autori delle reti decisive sono i veri protagonisti in campo di questo Napoli: Mc Tominay, che al 42° realizza uno dei gol più belli della stagione calcistica e Lukaku, sempre decisivo con reti ed assist.

Al fischio finale di La Penna ad esplodere non è solo il Diego Armando Maradona, ma una città intera, una tifoseria sparsa per tutto il globo terrestre, che ha potuto festeggiare il 4° scudetto della storia, il 2° in appena tre anni.

Il Tabellino

NAPOLI-CAGLIARI 2-0NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (85′ Mazzocchi); Politano (61′ Neres), Anguissa (85′ Billing), Gilmour, McTominay; Lukaku (76′ Simeone), Raspadori (85′ Ngonge). All. Conte. (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola (85′ Mazzocchi); Politano (61′ Neres), Anguissa (85′ Billing), Gilmour, McTominay; Lukaku (76′ Simeone), Raspadori (85′ Ngonge). All. Conte. CAGLIARI (3-5-2): Sherri (82′ Ciocci); Zappa, Mina, Luperto; Zortea (57′ Palomino), Adopo, Makoumbou (57′ Marin), Deiola, Augello (74′ Obert); Piccoli, Viola (57′ Mutandwa). All. Nicola. ARBITRO: La Penna

AMMONITI: Makoumbou (C), Politano (N), Lukaku (N)

MARCATORI: 42′ McTominay (N), 51′ Lukaku (N)