Napoli – Cagliari 2-0, le pagelle: McTominay uomo scudetto, Lukaku trascinatore

MERET 6: mai seriamente impegnato, gioca molto con in piedi facendo ripartire l’azione da dietro. Libero

DI LORENZO 6,5: spinge molto e non rischia nulla. Suona la carica trasmettendo calma e cattiveria agonistica. Leader

RRAHMANI 6,5: grandissima occasione da gol in avvio. Chiude bene tutti i varchi. Lucchetto

OLIVERA 6,5: ci mette grinta e vigoria. Attento e puntuale nelle chiusure. Mastino

SPINAZZOLA 7: quando sgasa è travolgente. Gioca a ritmo altissimo, alla faccia di chi diceva che era rotto. Supersonico (dall’86′ MAZZOCCHI s.v.)

MCTOMINAY 9: corona la sua stagione incredibile con un gol meraviglioso in mezza rovesciata. È lui l’uomo scudetto, l’MVP di tutta la serie A. Monumentale

GILMOUR 7: ha una ghiotta occasione ma non trova lo spiraglio giusto. Non fa rimpiangere Lobotka dirigendo il traffico in mediana magistralmente. Perno

ANGUISSA 7: solito grande dinamismo e fisicità, vince ogni duello partecipando attivamente alla manovra avvolgente degli azzurri. Tentacolare (dall’86′ BILLING s.v.)

POLITANO 7: attacca con la sua solita verve e caparbietà, suo l’assist per il gol del vantaggio. Esce stremato. Inesauribile (dal 61’ NERES 6,5: ottimo impatto sul match, attacca gli spazi creando scompiglio. Furetto)

RASPADORI 6,5: sua la prima grande occasione del match. Dialoga bene con i compagni facendo da raccordo tra mediana e attacco. Eclettico (dall’86’ NGONGE s.v.)

LUKAKU 8: solito gran lavoro spalle alla porta, poi sale in cattedra con la cavalcata che sigilla il match. Chiude la stagione con numeri importanti. Trascinatore (dal 75’ SIMEONE s.v.)