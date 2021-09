Napoli – Cagliari 2-0: gli azzurri mettono la sesta, Osimhen e Insigne stendono i sardi

Il Napoli batte 2-0 il Cagliari al Maradona e fa filotto, sei vittorie su sei partite e primato solitario a +2 sul Milan. Altra prova di forza degli azzurri che dominano la partita in lungo e in largo lanciando un chiaro segnale al campionato. Spalletti conferma l’undici tipo con Rrahmani al posto di Manolas e Politano sulla trequarti, panchina per Lozano. L’ex Mazzarri si copre schierando Joao Pedro unica punta. Al 10′ gli azzurri passano in vantaggio con Osimhen, che ben servito da Zielinski sotto misura batte Cragno. Il Napoli controlla bene la partita puntando sulle folate dell’attaccante nigeriano, gli uomini di Mazzarri provano timidamente ad affacciarsi dalle parti di Ospina ma senza mai pungere. Il primo tempo termina senza grandi emozioni, con i sardi molto schiacciati all’indietro e pochi spazi per gli azzurri. Nella ripresa il copione della gara non cambia, ed il Napoli trova il 2-0 al 56′ grazie ad un rigore procurato da uno straripante Osimhen e trasformato da Insigne. Al 63′ azzurri vicinissimi al tris con Zielinski, che da buona posizione calcia a lato. Al 69′ ci prova Anguissa con un rasoterra da fuori, pallone di poco a lato. Gli uomini di Spalletti controllano il match fino alla fine senza rischiare nulla. Altri tre punti e primo posto confermato in vista della difficile trasferta di Firenze dopo l’impegno di Europa League contro lo Spartak Mosca.