Napoli- Cagliari: 10-9 (dcr). Esposito riprende Lucca, ma la maratona dei rigori premia gli azzurri

Finisce 10-9 per il Napoli dopo una lunga serie di calci di rigore. A decidere l’errore di Luvumbo a cui è seguito il gol decisivo di Buongiorno. Di Felici e Neres gli errori nella prima serie di 5.

Partita ben giocata del Napoli delle riserve. Su tutti spicca il giovane Vergara che al 27° mette una palla magistrale sulla testa di Lucca che insacca. Nella ripresa l’ingresso di Mc Tominay coincide con la rete del pareggio di Esposito che, al 67°, approfitta di un retropassaggio dello scozzese e batte Milinkovic Savic.

Poi la serie interminabile dei rigori che finisce con la rete di Buongiorno che porta il Napoli ai quarti di Coppa Italia dopo 5 anni.

Tabellino

Napoli Cagliari: 10-9 (1-1 dtr, 1-0 pt)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera (75′ Noa Lang), Mazzocchi (68′ Buongiorno), Elmas, Vergara (75′ Neres), Spinazzola, Politano, Ambrosino (61′ McTominay), Lucca (68′ Hojlund). All. Conte.

CAGLIARI: Caprile, Luperto, Obert, Rodriguez, Di Pardo, Adopo, Gaetano (55′ Borrelli), Deiola (85′ Felici), Kilicsoy (55′ Sebastiano Esposito), Luvumbo, Pavoletti (55′ Prati). All. Pisacane

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 28′ Lucca, 67′ Sebastiano Esposito

Note: ammoniti Luperto, Prati

Queste le parole dei protagonisti a fine gara, riportate dai canali ufficiali della società.

Antonio Conte commenta così la gara:

“E’ stata una partita positiva per noi, alla fine abbiamo meritato la qualificazione. Dispiace per il gol subìto che è nato da un rimpallo. Per il resto siamo contenti per come i ragazzi hanno affrontato la gara e per il passaggio di turno”

“Ho avuto buone risposte dagli uomini che hanno giocato di meno e dobbiamo andare avanti così perchè bisogna fare di necessità virtù fino a quando non rientreranno altri calciatori importanti”

“Sappiamo che ci sarà da lottare in questa fase di stagione, quindi dobbiamo tutti dare il massimo con grande compattezza e sinergia, come stiamo facendo. Sono soddisfatto per l’atteggiamento dei ragazzi e bisogna continuare su questa strada”

Milinkovic-Savic decisivo sia per la parata su Luvumbo che per aver segnato un rigore con una gran botta:

“Sono contento soprattutto perchè abbiamo passato il turno. Il rigore l’ho tirato con decisione ma comunque bisognava metterla dentro in qualsiasi modo”

“Il pareggio del Cagliari è nato da un rimpallo fortunoso perchè poi la partita l’abbiamo comandata sempre noi. Credo che la qualificazione sia meritata da parte nostra”.

Alessandro Buongiorno ha segnato l’ultimo rigore ad oltranza che ha chiuso i conti:

“Certamente la palla pesava ma è andata bene. Non ci ho pensato troppo e ho cercato di piazzarla. I rigori non sono mai semplici”

“Adesso ci godiamo questo successo e poi da domani lavoreremo in vista della gara con la Juventus. Abbiamo grande carica e cercheremo di proseguire su questa strada per dare il massimo domenica”.

Debutto dal primo minuto anche per Ambrosino che racconta la propria emozione:

“Sono molto contento perchè siamo riusciti a qualificarci. Per me è stata una serata speciale perchè per un napoletano giocare al Maradona è un sogno”

“E’ stato un grande orgoglio per un giovane come me poter giocare davanti a questo pubblico. Sono felicissimo e spero che il mio impegno possa aiutare la squadra. Cercherò di dare il massimo per farmi trovare pronto se ci fossero altre occasioni”