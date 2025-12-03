MILINKOVIC SAVIC 7,5: poco impegnato nei 90′ minuti, incolpevole sul gol di Esposito. Sale in cattedra nella lotteria dei rigori neutralizzando Luvumbo e segnandone uno con una fucilata di una potenza inaudita. Forza della natura
BEUKEMA 6: gara tutto sommato tranquilla, rischia poco provando anche ad impostare l’azione da dietro. Serafico
JUAN JESUS 6,5: si posiziona al centro della difesa guidandola con grande padronana. Freddo dagli undici metri. Usato sicuro
OLIVERA 6: schierato da braccetto nel terzetto difensivo non demerita. Interpreta bene il ruolo senza sbavaure. Diligente (dal 74′ LANG 6: prova a dare la scossa dopo il pari sardo, bene dal dischetto. Volitivo)
MAZZOCCHI 5,5: alla prima da titolare si vede poco. Fatica ad arrivare sul fondo, nessuno spunto degno di nota. Spento (dal 74′ BUONGIORNO 6,5: ha il grande merito di segnare il rigore che regala i quarti agli azzurri. Decisivo)
VERGARA 6,5: ripaga alla grande la fiducia di Conte. Gioca con grande personalità mettendo in mostra ottime doti tecniche. Sua la pennellata per il gol di Lucca. Nell’emergenza infortuni potrebbe ritagliarsi uno spazio importante. Sorpresa (dal 74′ NERES 5,5: murato da Caprile nel finale, calcia malissimo il rigore che poteva chiudere in anticipo il match. Sprecone)
ELMAS 6,5: si dimostra ancora una volta preziosissimo con la sua duttilità tattica. Fa sempre il suo in qualsiasi ruolo, gli manca solo di giocare in porta!! Bravo dagli undici metri. Portento
SPINAZZOLA 6,5: torna su buoni livelli dopo l’infortunio. Ha anche una buona occasione ma controlla male sotto porta. Non sbaglia dal dischetto. Eclettico
POLITANO 6: non sempre riesce a trovare il guizzo giusto, ci mette comunque il solito impegno. Generoso
AMBROSINO 6: lanciato dal primo minuto in un ruolo non suo non sfigura. Prova spesso a saltare l’uomo costringendo Luperto al giallo. Mostra buone doti. Incoraggiante (dal 60′ MCTOMINAY 6: sfortunato nel tocco che innesca il gol di Esposito, chiama Caprile alla gran parata. Realizza il rigore in bello stile. Croce e delizia)
LUCCA 7: sigla di testa il gol del vantaggio, si spera un’iniezione di fiducia viste le tante prestazioni negative nelle precedenti gare. Buona presenza in area, esce tra i fischi abbastanza ingenerosi. Sbloccato (dal 70′ HOJLUND 6: entra bene in partita anche se non ha grosse occasioni. Contributo importante nei rigori. Grintoso)
