Napoli – Cagliari 1-0, le pagelle: Anguissa decisivo, Politano iperattivo

MERET 6: mai seriamente impegnato, guida bene la retroguardia. Spettatore

DI LORENZO 6: si vede meno del solito in fase offensiva, non rischia nulla. Ancora non brillantissimo ma solito contributo di sostanza. Solido

RRAHMANI 6,5: controlla bene Esposito, presidia bene la sua zona. Pericoloso quando si sgancia in avanti. Colonna

JUAN JESUS 6,5: autore di un paio di interventi importanti, bene anche in fase di impostazione. Esce dopo il giallo. Autorevole (dal 68′ BUONGIORNO 6,5: rientra dopo l’infortunio e trova l’assist per il gol di Anguissa. Ispirato)

SPINAZZOLA 6,5: spinge molto affondando con facilità, alle sue spalle non fa passare nulla. Vicinissimo al gol chiamando Caprile alla gran parata. Tarantolato (dal 79′ OLIVERA s.v.)

MCTOMINAY 6,5: sempre nel vivo del gioco, pericoloso con i suoi inserimenti. Spreca una ghiotta occasione nel finale. Velenoso

LOBOTKA 6: tanto lavoro in impostazione, il Cagliari è messo bene in campo e non sempre trova il varco giusto. Tanta intensità e lavoro sporco. Soldatino

ANGUISSA 7: fa tanta legna in mediana, garantisce centimetri e dinamismo. Alla fine trova la conclusione che regala al Napoli tre punti d’oro. Decisivo

POLITANO 7: tra i più pericolosi dei suoi. Ci prova sempre con le sue sterzate, conclude e mette diversi palloni pericolosi in area. Arriva sul fondo creando scompiglio. Iperattivo

