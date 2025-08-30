Napoli – Cagliari: 1-0. Anguissa fa esplodere il Maradona al 95′

Il Napoli batte il Cagliari per 1-0 grazie ad una rete al 95′ di Anguissa, ben servito da Buongiorno in area di rigore. Vittoria meritata per gli azzurri che hanno dominato per tutti e 96 minuti.

Primo tempo con un predominio pressoché assoluto degli azzurri, che stazionano per oltre 40 minuti nella trequarti sarda, senza però riuscire mai a trovare un tiro in porta. I tiri arrivano sul finire del tempo, prima Lucca e poi McTominay impegnano seriamente l’ex azzurro Caprile. Il Cagliari, dal canto suo, è stato molto bravo a chiudere gli spazi agli attaccanti azzurri, provando a ripartire in contropiede con Esposito e Folorunsho, senza mai impensierire la retroguardia azzurra.

Nella ripresa stesso film, con gli azzurri perennemente nella trequarti avversaria, ma con gli attacchi partenopei che si infrangono sul muro eretto da Pisacane. Fino al 95′ quando Buongiorno serve in area Anguissa che non perdona. Maradona in festa e 3 punti importanti per Conte.