Napoli – “Bronx”: sequestrate piante di marijuana

Stamattina gli agenti del Commissariato San Giovanni- Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in un terraneo in via Alveo Artificiale III Traversa dove hanno scoperto una piccola serra per la coltivazione di piante di marijuana ed hanno sequestrato 5 piante, una lampada alogena per accelerarne la crescita con pannello riflettente, due ventilatori e una presa con temporizzatore mentre, in un’intercapedine, hanno rinvenuto 6 buste contenenti circa 722 grammi di marijuana, una scatola con 50 cartucce cal. 6.35 e un cellulare.