Napoli- Brest: 1-2. Doppio Ajorque e gol di Lucca, azzurri sconfitti dai francesi

Primo test internazionale per il Napoli a Castel di Sangro contro il Brest. Primo tempo nel segno dei francesi che passano due volte con la doppietta di Ajorque. Gli azzurri accorciano nella ripresa con una bellissima azione corale: lancio panoramico di De Bruyne, inserimento di Politano che serve Lucca per un destro preciso in area: finisce 2-1 per il Brest.

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema (72′ Obaretin), Spinazzola (84′ Mazzocchi), De Bruyne, Lobotka, Raspadori (67′ Anguissa), Neres (61′ Politano), Lang (77′ Zanoli), Lucca (67′ Lukaku). All. Conte.

Brest: Coudert, Lala, Chardonnet, Diaz, Locko, Magnetti, Camara, Lees-Melou, Del Castillo, Doumbia, Ajorque. All. Roy

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Marcatori: 29′ e 33′ Ajorque, 63′ Lucca