Napoli – Borgo Sant’Antonio: una denuncia ed un sequestro di TLE

Borgo Sant’Antonio: sorpreso con un’auto rubata. Denunciato.

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate per la segnalazione di un’auto rubata.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’auto segnalata che si trovava parcheggiata lungo la strada; in quei frangenti sono stati avvicinati da un uomo il quale, presentatosi come il proprietario della vettura, ha raccontato che, passando in quella zona, aveva visto la sua auto che era stata rubata nel maggio 2021 a Giugliano in Campania e altresì ha mostrato la denuncia di furto.

Poco dopo è giunto un altro uomo che ha rivendicato l’auto come propria ed ha aperto la portiera con delle chiavi.

Quest’ultimo, identificato per un nigeriano di 35 anni, non ha saputo giustificare la provenienza dell’auto e, per tale motivo, è stato denunciato per ricettazione mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Borgo Sant’Antonio: sequestrati 55 kg di TLE e droga.

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno effettuato un controllo in uno stabile di vico Lepri dove, nel sottoscala condominiale e in un’area di libero accesso, hanno rinvenuto 5 scatole di cartone contenenti 275 stecche di T.L.E. privi del marchio dei Monopoli di Stato per un peso complessivo di 55 kg.

Inoltre, nello stesso pomeriggio, i poliziotti hanno controllato un edificio in via Sant’Antonio Abate dove, dietro una porta in legno poggiata su una parete dell’androne, hanno trovato un tubo di plastica trasparente con 101 involucri contenenti 18 grammi circa di cocaina.

Tutta la merce rinvenuta è stata sequestrata.