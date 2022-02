Napoli- Borgo Sant’Antonio: arrestato uno spacciatore

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in vicoletto Santa Maria alla Fede un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da una pianta, l’ha consegnata a due persone in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 4 bustine contenenti 4,4 grammi circa di marijuana, 50 euro e un cellulare, mentre i due acquirenti sono stati trovati in possesso di una bustina con 1,1 grammo della stessa sostanza; inoltre, sotto la pianta sono state rinvenute altre 29 bustine con circa 32 grammi di marijuana.

G.E., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre gli acquirenti sono stati stato sanzionati per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.