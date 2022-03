Napoli – Borgo Sant’Antonio Abate: sorpreso con la droga, arrestato

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Lettieri hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di una bustina con circa 0,72 grammi di marijuana e 200 euro; inoltre, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione in cui hanno rinvenuto, nascosti in una scatola, un bilancino di precisione, altre 2 buste contenenti circa 526 grammi delle stessa sostanza e 55 euro.

M.R., 37enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.