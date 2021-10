Foto sscnapoli

Napoli – Bologna 3-0, le pagelle: Fabian Ruiz un artista, Insigne freddo

OSPINA 6: tocca pochissimi palloni, il Bologna non si affaccia quasi mai. La respinta sulla punizione di Orsolini l’unica parata della serata. Arriva un altro cleen sheet. Immacolato

DI LORENZO 6,5: motore inesauribile sulla fascia, affonda e difende coprendo vaste porzioni di campo. Spalletti non lo toglie mai, gli azzurri non possono farne a meno. Pendolino

RRAHMANI 6,5: ennesima ottima prestazione. Gioca con grande tranquillità e personalità, gli attaccanti rossoblù si vedono poco ma lui c’è sempre. Titolarissimo

KOULIBALY 6,5: se il Napoli è la miglior di fesa del torneo un motivo ci sarà. Fa valere fisico e velocità quando serve, sempre puntuale e pulito nelle chiusure. Tenaglia

MARIO RUI 6,5: gioca tanti palloni in uscita approfittando della pochezza offensiva del Bologna, alimenta la catena di sinistra con Elmas e Insigne giocando con grande intensità fino alla fine. Rinato (dall’87’ GHOULAM s.v.)

ANGUISSA 7: altra gara monumentale di un giocatore che ha cambiato il volto del Napoli. Sa fare tutto: pressa, recupera, riparte, apre il gioco e va anche vicino al gol con un bolide che si stampa sull’incrocio. Esce tra gli applausi. Strepitoso (dal 75′ DEMME s.v.)

FABIAN RUIZ 7,5: sblocca il match con una parabola bellissima che si insacca nel sette. Sempre nel vivo della manovra, gioca sul velluto dimostrando grande visione di gioco. Quando è in giornata regala perle di altra scuola. Artista

ELMAS 6,5: dinamismo e vivacità al servizio della squadra, sicuramente più reattivo dello spento Zielinski degli ultimi tempi. Gli manca un po’ di lucidità negli ultimi sedici metri ma nel complesso disputa una buona gara. Reattivo (dal 75′ MERTENS s.v.)

LOZANO 6: prova il taglio in stile Callejon diverse volte ma non sempre viene servito a dovere. Non ruba l’occhio ma l’impegno c’è sempre. Caparbio (dal 65′ POLITANO 6: entra a partita ormai in ghiaccio e dà nuova linfa sulla corsia di destra. Minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. Standby)

OSIMHEN 6,5: non finisce sul tabellino dei marcatori ma si procura due rigori mettendo in crisi la retroguardia ospite con la sua fisicità e velocità. Bella l’apertura con la quale manda in porta per Insigne nel primo tempo, vicinissimo al gol di testa. Anguilla.

INSIGNE 7: si scrolla di dosso i recenti errori dal dischetto firmando una doppietta dagli undici metri. Spreca una buona chance ben pescato da Osimhen, nel complesso prova positiva con tante giocate di qualità. Freddo (dal 5′ ZIELINSKI 6: ancora lontano dai suoi standard, entra a partita praticamente finita. Già dalla prossima gara ci si aspetta qualcosa in più. Desaparecido)