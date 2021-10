Napoli- Bologna: 3-0. Gli azzurri si riprendono la vetta grazie ad un gran gol di Fabian Ruiz ed ad una doppietta di Insigne

Il Napoli batte il Bologna per 3 reti a 0, grazie al gol iniziale di Fabian Ruiz (18’) e alla doppietta di rigore di Insigne (41’ e 62’); entrambi i tiri dal dischetto provocati da Osimhen. Partita senza storia, con gli azzurri padroni assoluti del campo per tutti e 90 minuti: mai il Bologna ha dato l’impressione di poter impensierire la granitica retroguardia azzurra, dominata da Koulibaly e Rahmani. Centrocampo perfetto, con Fabian e Anguissa veri leoni ed attacco super, con Osimhen e Insigne in grande spolvero. Ingredienti perfetti per Spalletti, che ai riprende la vetta dopo la fuga in avanti del Milan nell’anticipo contro il Torino.

Il Tabellino

Napoli- Bologna: 3-0 (pt 2-0)

NAPOLI: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (87′ Ghoulam), Anguissa (75′ Demme), Fabian, Elmas (75′ Mertens), Lozano (66′ Politano), Osimhen, Insigne (65′ Zielinski). All. Spalletti

Bologna: Skorupski, De Silvestri, Theate, Medel, Mbaye (63′ Skov Olsen), Dominguez (76′ Bikns), Svanberg, Vignato (76′ Sansone), Hickey (81′ Diijks) Orsolini, Barrow (81′ Van Hoojidonk). All. Mihajlovic

Arbitro: Serra di Torino

Marcatori: 18′ F. Ruiz, 41′ L. Insigne rig., 62′ L. Insigne rig.

Note: ammoniti De Silvestri, Medel

foto pagina Fb sscnapoli