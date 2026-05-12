Milinkovic-Savic 5,5: poco reattivo sul primo gol, intuisce il rigore ma non lo evita. Sul 2-3 forse può fare qualcosa in più. Impallinato
Di Lorenzo 6: errore pesante sul rigore, ma reagisce da capitano: gol e contributo alla rimonta. Gara a due volti. Croce e delizia
Rrahmani 5,5: non ha grosse colpe ma non brilla, tiene la linea ma soffre le accelerazioni del Bologna. Sorpreso
Buongiorno 5,5: qualche incertezza di troppo nelle letture difensive, non dà sicurezza nei momenti chiave. Svampito
Politano 5,5: si accende a tratti e partecipa all’azione offensiva, ma manca continuità. Nel finale si becca un giallo evitabile. Opaco (dall’85’ Spinazzola s.v.)
Lobotka 5,5: poco incisivo: gira palla ma non detta i tempi come al solito. Sottotono. (dal 76′ Gilmour s.v.)
McTominay 5,5: dinamico ma impreciso: compare nelle azioni, però non incide davvero né in fase offensiva né difensiva. Fumoso
Gutiérrez 5,5: prestazione ordinata, senza errori gravi ma anche senza picchi. Spinge meno del solito. Scolastico (dall’87’ Mazzocchi s.v.)
Giovane 5,5: qualche spunto ma non crea veri pericoli. Non lascia il segno. Discontinuo (dal 76′ Elmas s.v.)
Alisson Santos 7: il migliore: segna il 2-2 e dà vivacità continua. L’unico a cambiare ritmo e creare pericolo costante. Travolgente
Højlund 6,5: lotta e lavora bene per la squadra, gli manca il guizzo decisivo sotto porta ma confeziona un grande assist per il gol di Alisson. Ispiratore
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