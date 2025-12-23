|Milinković-Savić
|6
|Serata di relativa tranquillità, non ha colpe sui pochi tiri del Bologna e si fa trovare pronto quando chiamato in causa. Rilassato
|Di Lorenzo
|6,5
|Meno impegnato del solito in fase difensiva, si propone spesso in avanti, fornendo una prestazione solida e senza sbavature. Potente
|Rrahmani
|6,5
|Guida la difesa con autorità, attento nelle chiusure e preciso nell’impostazione. Leader.
|Juan Jesus
|6,5
|Affianca Rrahmani con diligenza, non commette errori e contribuisce a mantenere la porta inviolata. Lucchetto (dall’84’ BUONGIORNO s.v.)
|Spinazzola
|6,5
|Spinge molto sulla fascia sinistra, creando qualche occasione. Bene anche in ripiegamento. Molla (dal 68′ GUTIERREZ 6: contribuisce ad amministrare il vantaggio senza strafare. Affidabile)
|McTominay
|7
|Dominante a centrocampo. Fisicità e qualità al servizio della squadra, si fa sentire in ogni zona del campo e fornisce l’assist per il 2-0 di Neres. Dominante
|Lobotka
|6,5
|Il solito metronomo. Gestisce i ritmi di gioco con lucidità, preciso nei passaggi e sempre ben posizionato a protezione della difesa. Imprescindibile
|Politano
|6,5
|Attivo e vivace, crea costantemente pericoli alla retroguardia avversaria con i suoi dribbling e cross. Un’ottima prova sulla destra. Pimpante
|Elmas
|6,5
|Meno appariscente dei compagni di reparto, ma svolge un lavoro tattico importante, legando il gioco tra centrocampo e attacco. Prezioso
|Neres
|8
|Uomo partita. Un vero uragano, firma la doppietta che decide la finale con due gol strepitosi, imprendibile per la difesa del Bologna. Mattatore (dal 78′ MAZZOCCHI s.v.)
|Højlund
|7
|Non trova il gol, ma è un guerriero. Lotta su ogni pallone, si sacrifica per la squadra e crea spazi vitali per i compagni di reparto. Leone
Napoli – Bologna 2-0, le pagelle: Neres mattatore, Hojlund un leone
