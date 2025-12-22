Napoli- Bologna: 2-0. Azzurri Supercampioni grazie ad uno strepitoso Neres

Napoli- Bologna: 2-0. Azzurri Supercampioni grazie ad uno strepitoso Neres, che con una doppietta (39′ e 57′) regala la terza Super Coppa al Napoli.

Tabellino

Napoli-Bologna: 2-0 (pt 1-0)

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (84′ Buongiorno) Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola (68′ Gutierrez) Neres (78′ Mazzocchi), Elmas (68′ Noa Lang) Hojlund. All. Antonio Conte

BOLOGNA: Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson (69′ Dallinga) Pobega; Orsolini (80′ Dominguez), Odgaard (46′ Moro), Cambiaghi (69′ Rowe) Castro (80′ Immobile). All. Italiano

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 39′ Neres, 57′ Neres

Note: ammonito Heggem, Cambiaghi, Holm, Politano

Di seguito le dichiarazioni dei protagonisti a fine gara riportate dal sito ufficiale della società.

Il Presidente azzurro celebra il successo:

“Abbiamo pareggiato i conti con il Bologna, però vincendo una coppa in una competizione molto prestigiosa. Dedichiamo questa vittoria ai tifosi del Napoli che meritano questa gioia”

“Adesso proseguiremo sul nostro cammino, stasera ci siamo divertiti, abbiamo vinto due trofei in un unico anno come ai tempi di Maradona. Al popolo napoletano dico solo di sognare sempre perchè insieme possiamo raggiungere grandi traguardi”

Antonio Conte commenta la prestazione:

“Faccio i complimenti ai ragazzi perchè tra Milan e Bologna hanno disputato due prove bellissime. Stasera abbiamo davvero disputato una grande partita, devo riconoscerlo alla squadra. Siamo contenti, i trofei sono importanti e poterne mettere un altro in bacheca, dopo lo scudetto, significa che stiamo facendo un ottimo percorso”

“Voglio esprimere anche i complimenti al Bologna e a Vincenzo Italiano perchè stanno ottenendo risultati di prestigio ed hanno meritato di essere qui a giocarsi questa Coppa”

“Adesso festeggeremo un Natale più sereno insieme ai nostri tifosi. Ma detto questo, bisogna proseguire a lavorare tanto. Progressi ne abbiamo fatti ma non siamo ancora ai livelli che desideriamo raggiungere. Ci vuole pazienza e tanta strada da fare, ma certamente siamo consapevoli di avere delle qualità che abbiamo espresso anche stasera a livello sia di singoli che di squadra”

David Neres protagonista con una doppietta racconta la sua gioia:

“Sono molto felice per questa serata, per i due gol ma soprattutto perchè abbiamo conquistato la Coppa. E’ un successo molto bello che la squadra ha meritato”

“Queste vittorie aiutano a proseguire con fiducia il nostro cammino. Abbiamo un gruppo competitivo che può far bene in ogni competizione e raggiungere traguardi importanti”

Foto sscnapoli.it