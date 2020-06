Napoli – Bloccati dalla polizia dopo un inseguimento, sanzionati due giovani

Stanotte gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in viale Traiano due persone a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno accelerato la marcia e imboccato contromano via Cinthia per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo un inseguimento, hanno raggiunto e bloccato l’auto poco prima dell’ingresso della tangenziale. Il conducente, un C.B, napoletano 21enne, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente poiché mai conseguita mentre il passeggero, un 19enne napoletano, è stato sanzionato amministrativamente perché trovato in possesso di un involucro contenente marijuana.

Infine, l’auto è stata sequestrata poiché già sottoposta a sequestro amministrativo.