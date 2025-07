Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Beukema: “Orgoglioso di essere nella squadra Campione d’Italia, un onore lavorare con Conte”

“Il Napoli è una grande squadra che lotta per lo scudetto e in Europa. E’ un grande orgoglio per me essere in questo Club e poter lavorare con Conte”. Sam Baukema parla nella sua prima conferenza stampa in Trentino.

“L’anno scorso il Napoli ha disputato una stagione incredibile e sono molto contento di essere qui e giocare con il gruppo campione d’Italia. Io sono a disposizione della squadra, ho qualche esperienza anche in Champions League e spero di poter dare una mano a questa rosa di grandi campioni”.

“Quando il Napoli mi ha contattato ho subito sentito la voglia di venire in una Società vincente e in una piazza ricca di passione e calore. Non vedevo l’ora di poter cominciare questa avventura”

A Napoli l’Olanda rivive soprattutto nella figura storica di Ruud Krol, che ha speso bellissime parole sul tuo conto:

“E’ un onore per me essere il secondo difensore olandese a giocare in azzurro. Krol è stato un simbolo per l’Olanda e io sono molto felice di essere un suo connazionale”

“Conte è un allenatore che ci fa lavorare molto e ci chiede il massimo. Questo fa la differenza, a me piace allenarmi in maniera dura perchè ci serve questo tipo di mentalità per arrivare al massimo della condizione”

“Il mister ci dà una grande disciplina e si è visto anche nei risultati eccezionali che ha raggiunto il Napoli l’anno scorso. Io sono un difensore che ama l’aggressività ma bisogna saper interpretare il ruolo in modo completo e sono certo che col tempo posso migliorare tanto”.