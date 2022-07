Fonte e foto sscnapoli.it

Napoli – Battuto 4-1 il Perugia nella seconda amichevole stagionale

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti

Napoli secondo tempo: Contini, Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus (77′ Costanzo), Mario Rui (77′ Zerbin), Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. All. Spalletti

Perugia: Gori, Iannoni, Vulikic, Onishchenko, Melchiorri, Angori, Curado, Casasola, Kouan, Dembelè, Sgarbi. A disp. Bulgarelli, Moro, Rosi, Righetti, Baldi, Sulejmani, Lunghi, Ghion, Di Chiara, Giunti, Cicioni, Vano, Lo Giudice. All. Castori

Arbitro: Maggioni di Lecco

Marcatori: 5′ Kvaratskhelia, 36′ Anguissa, 48′ Melchiorri, 53′ Politano, 91′ Petagna (rig.)

Il Napoli vince la seconda amichevole in Trentino battendo il Perugia per 4-1. Così come al debutto, la copertina se la prende Kvaratskhelia che dopo appena 5 minuti incanta la scena con una progressione spettacolare. Dribbling, doppio passo, triangolo con Osimhen e destro in diagonale. In una sola azione ci sono i fondamentali del pallone. Poi segna Anguissa di potenza sul finire di tempo. Nella ripresa Politano emula Kvara e se ne va dritto in porta in serpentina. Chiusura con Petagna che si procura e segna il rigore del 4-1. Il Napoli corre e gioca con pregevole qualità. Per Spalletti ancora indicazioni positive e progressi nella condizione atletica. Un preludio per le amichevoli internazionali che andranno in scena a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro azzurro.

PRIMO TEMPO

2′ – diagonale di Lozano in area, ribatte un difensore

5′ – gol del Napoli con una splendida progressione di Kvaratskhelia che riceve triangolo da Osimhen e infila in diagonale. Un gol bellissimo: 1-0

18′ – sinistro di Fabian potente, respinta di Gori coi pugni

29′ – grande apertura di Kvara per Lozano, cross teso ma non arriva la deviazione in area

35′ – spaccata in area di Osimhen che per poco non ruba il tempo a Gori in uscita

36′ – gol del Napoli con incursione di Anguissa su azione d’angolo: 2-0

SECONDO TEMPO –

48′ – gol del Perugia con sinistro in area di Melchiorri

53′ – gol del Napoli con una bellissima progressione di Politano che chiude con un sinistro morbido: 3-1

62′ – assolo di Zanoli che salta 3 uomini e arriva fino all’ingresso dell’area, fermato in spaccata da un difensore

75′ – bel cross di Mario Rui per Petagna. anticipato di poco

90′ – rigore per il Napoli per fallo del portiere su Petagna lanciato a rete da Ounas

91′ – il rigore lo tira proprio Petagna che fissa il 4-1 finale