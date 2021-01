Napoli – Bar aperto oltre l’orario consentito, sanzionato titolare

Stanotte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in vico Buongiorno per una segnalazione di assembramenti in un bar.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale un gruppo di avventori che, alla loro vista, si sono allontanati velocemente ed hanno sanzionato il titolare, che stava servendo delle bevande alcoliche, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché aperto oltre l’orario consentito.