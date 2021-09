Napoli – Azzurri travolti dal Benevento in amichevole, i sanniti vincono 5-1 al Maradona

Napoli: Marfella (75′ Idasiak), Malcuit, Manolas (46′ Costanzo), Juan Jesus, Fabian Ruiz (75′ Mercurio), Mario Rui (46′ Vergara), Politano (65′ D’Agostino), Ounas (75′ Costa), Lozano (75′ Marranzino), Petagna (83′ Ambrosino). Al. Spalletti

Benevento: Paleari, Letizia, Vogliacco (59′ Vokic), Barba, Foulon, Calò (76′ Maresca), Acampora, Improta (46′ Basit), Elia (72′ Brignola), Roberto Insigne (86′ Umile), Moncini (65′ Sau). All.Caserta

Arbitro: Miele di Nola

Marcatori: 23′ Calò, 34′ Improta, 63′ M. Politano, 66′ Foulon, 85′ Insigne, 89′ Umile

Note: ammoniti Improta, Basit.

– PRIMO TEMPO –

4′ – cross di Foulon e bella uscita di Marfella che libera in calcio d’angolo con l’aiuto di Juan Jesus

8′ – azione personale di Ounas che salta due avversari e calcia fuori di poco

17′ – destro di Lozano, fuori deviato

18′ – ancora Lozano in penetrazione, blocca Paleari

20′ – Ounas di nuovo in evidenza con una progressione frenata da Paleari in uscita

21′ – palo del Benevento su conclusione di Moncini

23′ – gol del Benevento con una punizione di Calò: 1-0

27′ – sinistro di Ounas, blocca Paleari

32′ – numero di Ounas in ingresso in area sulla destra, salva la difesa

34′ – secondo gol del Benevento con un diagonale di sinistro di Improta in area: 2-0

36′ – destro di Elia, fuori

39′ – dribbling a convergere di Politano, destro e respinta di Paleari

44′ – ammonito Improta

-SECONDO TEMPO –

46′ – entra Basit per Improta

46′ – entra Costanzo per Manolas

46′ – entra Vergara per Mario Rui

54′ – ammonito Basit

58′ – sinistro di Fabian, blocca il portiere

59′ – entra Vokic per Vogliacco

62′ – rigore per il Napoli: fallo netto di Basit su Ounas in area

63′ – gooooool Politano!

63′ – il rigore lo tira Politano che infila il 2-1

65′ – entra D’Agostino per Politano

65′ – entra Sau per Moncini

66′ – diagonale di Foulon che segna con un diagonale di sinistro: 3-1 per il Benevento

70′ – incursione di Ounas e lancio per Petagna, sinistro respinto

72′ – entra Brignola per Elia

75′ – escono Lozano, Fabian Ruiz, Marfella e Ounas, entrano Mercurio, Marranzino, Idasiak e e Costa

83′ – entra Ambrosino per Petagna

85′ – rigore per il Benevento per fallo di Malcuit su Brignoli

85′ – Roberto Insigne segna dal dischetto: 4-1

85′ – gol di Roberto Insigne su rigore

86′ – entra Umile per Insigne

89′ – gol del Benevento con deviazione di Umile sotto porta: 5-1

90′ – finisce il match