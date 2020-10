Foto sscnapoli

Napoli – Az Alkmaar 0-1, le pagelle: male l’attacco, distratto Koulibaly

MERET 6: praticamente inoperoso per l’intera gara, prende gol nell’unico tiro in porta dell’Az ma non ha colpe. Fulminato

DI LORENZO 6: in fase difensiva pochi patemi, accompagna sempre l’azione partecipando al forcing azzurro con tanti inserimenti. Generoso

MAKSIMOVIC 6: rispolverato dal primo minuto tutto sommato disputa una buona gara. Non viene sollecitato molto dagli attaccanti avversari, si propone anche in avanti nel finale. Concentrato

KOULIBALY 5,5: rischia nel primo tempo concedendo il tiro a Sugawara, si perde l’uomo in occasione del gol olandese. Forse troppo rilassato data la pochezza offensiva degli ospiti. Distratto

HYSAJ 6: unico neo di una gara discreta nell’azione del gol subito, quando si fa prendere in mezzo nella sovrapposizione avversaria. Ma nel complesso non concede molto accompagnando anche l’azione in costruzione. Onesto (dal 58′ MARIO RUI 5,5: entra con la solita foga agonistica ma non incide più di tanto. Qualche cross fuori misura e un tiro alle stelle. Arruffone)

FABIAN RUIZ 5,5: parte anche abbastanza bene ma alla lunga diventa troppo lezioso e prevedibile nelle giocate. Fa fatica a verticalizzare e a trovare l’imbucata giusta. Il suo giro palla è sterile. Pigro

LOBOTKA 5,5: si limita all’appoggio nel breve senza strafare, non ha molto lavoro in fase difensiva. Garantisce gestione ordinata della palla ma manca lo spunto importante. Compitino (dal 65′ DEMME 5,5: con l’Az chiuso a riccio non ha molti spazi, anche lui finisce per giocare troppo in orizzontale. Imbottigliato)

POLITANO 6: l’unico a provarci fino alla fine. Arriva spesso al tiro rientrando sul suo piede ma la conclusione viene quasi sempre sporcata o comunque bloccata facilmente dal portiere. Da premiare per impegno e dinamismo. Caparbio (dall’83’ BAKAYOKO s.v.)

MERTENS 5: ha l’occasione più ghiotta della serata ma spreca tutto. Non trova il guizzo giusto, tra le linee fatica molto a trovare spazi per la conclusione o l’assist. Spento

LOZANO 5,5: si muove molto ma spazi per attaccare la profondità non ce ne sono. Costretto a giocare più lontano dalla porta perde molto del suo potenziale. Eclissato (dal 58′ INSIGNE 5,5: al rientro dopo l’infortunio non ha proprio un grande impatto sul match. Tanti palloni messi in mezzo ma salta poco l’uomo e non riesce mai a rendersi pericoloso. Opaco)

OSIMHEN 5,5: un paio di buone occasioni ma non sfonda. Non riesce a scardinare ed aprire le strette maglie della difesa olandese, ha vita dura tra gli arcigni centrali avversari. Oscurato (dal 65′ PETAGNA 5,5: un colpo di testa e poco altro, non riceve molti rifornimenti. Aumenta il peso offensivo e la fisicità in area ma conclude poco. Sterile)