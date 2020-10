Napoli – AZ Alkmaar: 0-1. De Wit punisce gli azzurri: esordio amaro in Europa per Gattuso

Il Napoli perde in casa all’esordio dell’Europa League, decisiva la rete di De Wit al 12° della ripresa. Azzurri sotto tono e, seppur padroni del campo, non riescono a capitalizzare un possesso palla che si infrange continuamente sul muro issato dagli olandesi. Dall’altro lato l’AZ Alkmaar è letale e nell’unica occasione da gol punisce la retroguardia partenopea.

Primo Tempo

Gattuso non si fida dell’avversario e, rispetto alla gara vinta contro l’Atalanta, fa solo 3 cambi: Lobotka per Bakayoko, Maksimovic per Manolas e Meret per Ospina. Per il resto confermato 4-2-3-1, con Politano, Mertens e Lozano dietro Osimhen. Napoli lento in avvio, al cospetto degli avversari scesi in campo con il giusto piglio. Il primo squillo arriva la 13° con Osimhen che va in rete, ma la sua posizione di partenza è giudicata irregolare. Al 22° ci prova Politano, respinge Bizot, che poi blocca un tiro di Mertens sul prosieguo dell’azione. Al 24° azione insistita degli azzurri: tiro finale di Osimhen, parato a terra da Bizot. Al 32° episodio dubbio in area: Lozano viene tirato giù per la maglia, per l’arbitro è solo corner. Al 34° un errore di Koulibaly libera al tiro Sugawara, palla fuori. Al 35° contropiede micidiale del Napoli, con Osimhen che serve Mertens, palla di pochissimo a lato.

Secondo Tempo

Al 47° Lozano libera Osimhen, che però si allunga la palla al momento del tiro. Al 53° ci prova Koulibaly di testamsu cross da corner di Politano, palla di poco fuori. Al 57° AZ avanti alla prima incursione con De Wit. Al 63° Osimhen, libero di testa, la regala a Bizot, toccandola debolmente. Al 68° Petagna si lancia in tuffo di testa, palla di poco fuori. All’81° Bizot dice no a Politano due volte. All’83° tiro di Fabian, debole e facile preda del portiere ospite.