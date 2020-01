Napoli – Auto in sosta irregolare: 145 sanzioni. Sorpreso parcheggiatore abusivo

Stamattina gli agenti del Commissariato Decumani, con il supporto di personale della ANM, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone di piazza Portanova, piazzetta Scacchi, via Miroballo al Pendino e Salita del Grande Archivio. Sono state elevate 145 sanzioni amministrative per auto trovate in sosta irregolare, una per abbandono del veicolo in strada con chiavi; inoltre, è stato sanzionato, ai sensi dell’art.7 bis comma 15 del Codice della Strada, un uomo sorpreso ad esercitare l’illecita attività di parcheggiatore abusivo.