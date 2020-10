Napoli-Atalanta: 4-1. Poker d’assi al San Paolo: lezione di Gattuso a Gasperini, gli azzurri sanno solo vincere!

Il Napoli batte l’Atalanta per 4-1 grazie ad un primo tempo spettacolare, chiuso dagli azzurri con quattro reti di vantaggio; di Lozano (doppietta), Politano e Osimenh le reti azzurre, per l’Atalanta rete nella ripresa di Lammers. Partita senza storia sin dalle prime battute, con gli azzurri in pieno possesso del gioco e stabilmente nella trequarti atalantina. Bene soprattutto l’attacco, ben coperto da un super Bakayoko, vera diga in mediana. Con la vittoria odierna gli uomini di Gattuso si avvicinano alla vetta, in attesa del verdetto definitivo sulla gara.

Primo Tempo. Primo tempo stellare degli azzurri: 4 reti e dominio assoluto, con Osimhen, Lozano e Politano che fanno letteralmente ballare i difensori nerazzurri. Al 4° bella girata di Lozano su uno spunto di Politano, la palla finisce di poco a lato. Al 10° ci prova Osimhen, para a terra Sportiello. Al 13° ancora Osimhen, tiro smorzato e preda di Sportiello. Al 16° primo squillo Atalanta con Zapata, palla alta. Al 18° tiro a giro di Mertens, debole e facile preda di Sportiello. Al 22° bel tiro dal limite di Gomez, palla di pochissimo a lato. Al 23° Napoli in vantaggio con Lozano: cross di Di lorenzo, Sportiello la toglie dai piedi di Osimhen ma non di Lozano, che insacca. Al 25° ancora Lozano di testa, di poco fuori. Al 27° raddoppio del Napoli ancora con Lozano, che dal limite fa secco Sportiello con un vero e proprio Eurogol. Al 30° terzo gol del Napoli, ancora con un eurogol dal limite, stavolta con Politano. Al 33° Osimhen, miracolo di Sportiello. Al 43° ancora un eurogol dal limite, stavolta a timbrare il cartellino è Osimhen.

Secondo Tempo. Ritmo lento degli azzurri nella ripresa, anche se le occasioni non mancano. Al 62° Sportiello si deve superare per dire di no a Mertens, sulla respinta Koulibaly manda a lato Al 69° l’Atalanta accorcia con Lammers, in contropiede. All’89° ancora un miracolo di Sportiello, che nega, con un intervento prodigioso, il tris a Lozano.

Tabellino

Napoli-Atalanta : 4-1 (pt 4-0)

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Bakayoko (75′ Malcuit), Ruiz (83′ Demme); Lozano, Mertens (75′ Lobotka), Politano (60′ Ghoulam), Osimhen (82′ Petagna). A disposizione: Contini, Llorente, Maksimovic, Meret, Rrahmani, Rui. Allenatore: Gattuso.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Palomino (46′ Djimsiti), Depaoli, De Roon, Pasalic, Gosens (81′ Muriel); Ilicic (62′ Malinovksyi), Gomez; Zapata (46′ Mojica). A disposizione: Freuler, Hateboer, Miranchuk, Radunovic, Rossi, Sutalo. Allenatore: Gasperini.

ARBITRO: Di Bello.

MARCATORI: 23′ e 27′ Lozano (N), 30′ Politano (N), 43′ Osimhen (N), 69′ Lammers (A)

NOTE: Ammoniti Lozano (N); Toloi, Gosens, Djimsiti (A). Recupero: 1′ – 4′.

Foto Pagina Fb SSCNAPOLI