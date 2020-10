Foto sscnapoli

Napoli – Atalanta 4-1, le pagelle: Lozano stellare, Politano atomico. Osimhen ancora imprendibile

OSPINA 6: mai impegnato seriamente, pronto nelle poche occasioni in cui l’Atalanta inquadra la porta. Incolpevole sul gol. Sveglio

DI LORENZO 6,5: impeccabile in fase difensiva, sfonda con grande vigoria soprattutto nel primo tempo. Nasce da una sua sgroppata il primo gol azzurro. Pendolino

KOULIBALY 6,5: Zapata gli fa il solletico, nel complesso poco sollecitato. Gioca sul velluto quando esce palla al piede. Autoritario

MANOLAS 6,5: ben protetto dalla mediana, tiene bene la posizione limitando le uscite alte. Non riesce a chiudere su Lammers in occasione del gol ma gara tutto sommato positiva. Colonna

HYSAJ 6,5: non soffre mai dalle sue parti, si sgancia quando può. Gioca facile senza mai sbagliare la scelta e i tempi di intervento. Efficace

BAKAYOKO 7: all’esordio in azzurro, dopo un lungo periodo di inattività, si carica sulle spalle la mediana garantendo equilibrio e forza fisica. Qualche appoggio sbagliato non manca ma grande impatto, nel nuovo modulo diventa subito fondamentale. Diga (dal 75′ LOBOTKA s.v.)

FABIAN RUIZ 6,5: con lo schermo di Bakayoko è più libero per inserimenti e giocate di qualità. In mezzo al campo non ha pressioni e fa girare palla con sapienza. La cerniera funziona. Pragmatico (dall’83’ DEMME s.v.)

POLITANO 7,5: quando punta l’area palla al piede è devastante. Sigla il 3-0 con una bordata imprendibile, quando affonda crea sempre scompiglio. Gran lavoro anche in ripiegamento soprattutto nella ripresa. Atomico (dal 61′ GHOULAM 6: resta alto dando più copertura in un momento in cui gli azzurri calano e l’Atalanta viene fuori. Contribuisce ad amministrare il risultato. Utile)

MERTENS 7: dietro Osimhen orchestra la manovra offensiva con grande visione di gioco. Un assist e poi la gran parata di Sportiello gli nega il gol. Ispirato (dal 75′ MALCUIT s.v.)

LOZANO 8: una doppietta che lo consacra a grande acquisto dopo l’anonimato dello scorso anno. Attacca la profondità e salta l’uomo con facilità disarmante, vicino alla tripletta nel finale. Stellare

OSIMHEN 7: gli mancava solo il gol che poi è arrivato. Anche oggi la parte migliore la fa lontano dalla porta, con progressioni brucianti e praterie aperte per i compagni. Presenza fisica imponente e guizzi che costringono spesso al fallo i difensori avversari. Imprendibile (dall’83’ PETAGNA s.v.)