Napoli – Atalanta 4-1, Gattuso: “Vittoria meritata, abbiamo preparato la partita molto bene”

“Vittoria netta e meritata”. Gennaro Gattuso esprime la sua soddisfazione dopo il successo del Napoli sull’Atalanta.

“Abbiamo preparato la partita molto bene, l’avevo pensata proprio così, sotto il profilo della prestazione. Non mi aspettavo il risultato largo perchè so che l’Atalanta è una squadra molto forte, ma devo dire che abbiamo disputato una bellissima gara”

“Sono contento per la doppietta del Chucky, ma mi rende felice soprattutto il gol di Osimhen perchè non aveva ancora segnato sinora e lo meritava per il tanto lavoro svolto per la squadra”

“Victor è stato un mio desiderio e ringrazio il Presidente per avermi accontentato. Non è stato facile ma abbiamo acquistato un giocatore che per noi è importantissimo”.

Dove può arrivare questo Napoli?

“Adesso è presto, il campionato è ancora iniziato e oltretutto dobbiamo convivere col virus che sinora ci ha fermato due calciatori. Bisogna stare tranquilli e lavorare. Oggi ho visto grande impegno e disponibilità da parte di tutti, anche di Bakayoko che non giocava da mesi e che ha dato tutto in campo”.