Napoli – Atalanta 3-1, le pagelle: Neres debordante, Lang elettrizzato

MILINKOVIC SAVIC 6: poco impegnato nel primo tempo, nella ripresa compie qualche buon intervento. Incolpevole sul gol di Scamacca. Pronto

RRAHMANI 6,5: presidia bene la zona, tiene a bada gli attaccanti orobici con autorità. Esce per un problema fisico. Muro (dal 64′ JUAN JESUS 6: entra in una fase di sofferenza ma contribuisce a gestire il risultato. Presente)

BUONGIORNO 6,5: pulito e preciso negli interventi, si sgancia in avanti con personalità. Dominante

BEUKEMA 6: rischia poco e non concede più di tanto. Soffre un po’ nel secondo tempo ma tiene botta. Arcigno

DI LORENZO 6,5: gioca più avanzato e si vede. Spinge tanto, suo l’assist per il gol di Lang. Torna su ottimi livelli dopo tante prestazioni sotto tono. Ritrovato

LOBOTKA 6,5: fa girare palla con la solita maestria. Veloce di gamba e di pensiero. Si sacrifica tanto anche in copertura. Universale

MCTOMINAY 6,5: bello l’assist per il raddoppio di Neres, si fa vedere molto negli ultimi sedici metri. Dialoga bene nello stretto e prova anche la conclusione. Propositivo

GUTIERREZ 6: resta un po’ più ancorato, dialoga bene con i compagni. A suo agio sulla linea di centrocampo. Jolly (dal 69′ MAZZOCCHI 6: compiti più difensivi, copre bene entrando con grande vigore in partita. Generoso)

LANG 7: ci mette grinta e voglia, affonda tanto tenendo sotto scacco la difesa ospite. Di testa sigla il tris per il suo primo gol in azzurro. Elettrizzato (dal 69′ ELMAS 6: buon contributo nel garantire equilibrio in una fase delicata del match. Prezioso)

HOJLUND 6,5: attacca sempre la profondità, fa ottime sponde per aprire il gioco. Delizioso il tocco che manda in porta Neres in occasione del primo gol. Ispirato ( dal 74′ LUCCA s.v.)

NERES 8: mette a ferro e fuoco la retroguardia atalantina con le sue folate. Sigla una doppietta di pregevole fattura, sguscia da tutte le parti. Debordante (dal 69′ POLITANO 6: l’Atalanta preme e ne risente, trovando pochi guizzi. Da premiare impegno e dedizione. Risorsa)