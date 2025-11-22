Napoli- Atalanta: 3-1. Conte mette le ali e fa volare il Napoli con Neres e Lang

Il Napoli batte l’Atalanta per 3-1 grazie alla doppietta di Neres (17° e 38°) ed alla prima rete di Lang (45°); di Scamacca il gol della bandiera dei bergamaschi ad inizio ripresa (53°). Partita ben giocata dagli azzurri, con un atteggiamento che incute timore agli avversari: Neres e Lang, oltre a ricoprire i compiti difensivi, pungono di continuo la retroguardia nerazzurra, spesso in difficoltà per le folate dei due esterni. E proprio da loro arrivano i tre gol, tutti nel primo tempo, che difatti mettono in ghiaccio una partita fondamentale per il prosieguo del cammino azzurro in campionato.

Formazione e modulo inedito, che consente a Conte di fare di necessità virtù: la mancanza di centrocampisti costringe il tecnico salentino a passare ad un 3-4-2-1, più offensivo per via degli interpetri, che però da i suoi frutti.

La vittoria consente al Napoli di riprendersi al vetta, almeno per una notte, in attesa del derby della Madonnina e di Cremonese-Roma.

Il Tabellino

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (64′ Juan Jesus), Buongiorno, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (69′ Mazzocchi), Neres (68′ Politano), Noa Lang (69′ Elmas), Hojlund (74′ Lucca). All. Antonio Conte.

ATALANTA: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (46′ Kossonour) Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta (62′ Zalewski), Pasalic (46′ Scamacca) De Ketelaere (77′ Samardzic), Lookman (82′ Maldini). All. Palladino.

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 17′ Neres, 38′ Neres, 45 ‘ Lang, 53’ Scamacca

Note: ammoniti Zappacosta, De Roon

Queste le parole degli azzurri a fine gara riportate dai canali ufficiali della società

Antonio Conte analizza la prestazione azzurra:

“Siamo soddisfatti per la vittoria, soprattutto per la maniera con la quale l’abbiamo conquistata. Abbiamo vinto contro una squadra di grande qualità e siamo contenti per come abbiamo interpretato la gara”

“Ho visto tanta energia della squadra e abbiamo meritato il successo. Con i ragazzi c’è un rapporto molto sincero e vero, sappiamo quello che possiamo esprimere e adesso dobbiamo recuperare energie per questa nuova sfida in Champions e proseguire sulla strada che ci siamo prefissi con fiducia”

David Neres protagonista con una doppietta commenta la gara:

“Una vittoria importante che ci deve dare la forza di risalire e dare il massimo sia in campionato che in Champions”

“Dobbiamo guardare avanti e continuare a dimostrare il nostro valore. Questa sera ci è stata una prestazione buonissima e bisogna proseguire con questa mentalità”

Noa Lang esprime la felicità per il suo primo gol in azzurro in campionato:

“Ho atteso tanto questo momento, sono davvero contento sia per me che per il successo della squadra”

“Usciamo da un periodo non facile però abbiamo dato la risposta migliore e adesso vogliamo continuare su questa strada”

