Foto sscnapoli

Napoli – Atalanta 2-0: Kvara e Rrahmani spazzano via i bergamaschi, azzurri a +18

Il Napoli batte 2-0 l’Atalanta al Maradona e prosegue la sua marcia trionfale dopo il ko contro la Lazio. Partita dominata in lungo e in largo con gli azzurri che creano tanto ma riescono a sbloccarla solo all’ora di gioco. Al 60′ sale in cattedra Kvara, che manda al bar mezza difesa orobica e batte Musso con un destro secco sotto la traversa. Gli uomini di Spalletti controllano la gara senza problemi e al 77′ la chiudono grazie ad una bella torsione di Rrahmani, che di testa sigla il definitivo 2-0. Atalanta annichilita e azzurri a +18 sull’Inter in attesa delle altre partite.

Il Tabellino

NAPOLI: Gollini, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim (76′ Juan Jesus), Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (66′ Ndombele), Politano (66′ Elmas), Kvaratskhelia (85′ Zerbin), Osimhen (85′ Simeone). All: Spalletti.

ATALANTA: Musso; Toloi (89′ Lookman), Djimsiti (44′ Demiral), Scalvini, Maehle (68′ Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri, Pasalic (68′ Boga), Hojlund (46′ Muriel), Zapata. All: Gasperini.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatori: 60′ Kvaratskhelia, 77′ Rrahmani

Note: ammoniti Ruggeri, Osimhen, Scalvini