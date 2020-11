Napoli – Associazione di volontariato allacciata abusivamente alla rete pubblica e con mezzi privi di autorizzazione: denunciati i responsabili

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Arenella hanno effettuato un controllo presso un’associazione di volontariato in via Michele Pietravalle dove, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, hanno verificato che il contatore elettrico era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Inoltre, nell’autoparco di pertinenza della struttura, hanno riscontrato la presenza di un manufatto abusivo, che è stato sequestrato con il supporto della Polizia Locale.

Ancora, erano presenti due autoambulanze prive dell’autorizzazione sanitaria della Asl competente, e una di esse anche di assicurazione.

Infine, vi erano due uomini impegnati a svolgere le pulizie in assenza di un regolare contratto di lavoro.

I due responsabili dell’attività, un 50enne e una 34enne, entrambi napoletani, sono stati denunciati per furto di energia elettrica.