Napoli – Ascoli: 2-1. Vittoria nel segno di Insigne: gol e assist per Elmas del capitano azzurro

Prima amichevole in quel di Castel di Sangro del Napoli targato Spalletti: finisce 2-1, grazie alle reti di Insigne, Bidaoui e Elmas. Protagonista della gara il capitano, che sigla il vantaggio iniziale dal dischetto e serve un assist fantastico a Elmas in occasione del secondo gol.

Prestazione in linea con le aspettative, con molti azzurri ancora in ritardo di condizione e condizionati dal gran caldo.

Tabellino e Cronaca dal sito sscnapoli.it

Napoli: Meret, Di Lorenzo (62′ Malcuit), Manolas (62′ Rrahmani), Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz (62′ Elmas), Lobotka, Zielinski (69′ Gaetano), Politano, Insigne (69′ Machach), Osimhen. All.Luciano Spalletti

Ascoli: Leali, D’Orazio, Avlonitis, Botteghin (64′ Salvi), Eramo, Collocolo, Dionisi, Fabbrini, Bidaoui, Castorani, Baschirotto (64′ Quaranta). All. Andrea Sottil

Arbitro: Dionisi de L’Aquila

Marcatori: 7′ L. Insigne rig., 25′ Bidaoui, 63′ E. Elmas

– PRIMO TEMPO –

3′ – uscita di Meret che anticipa l’ingresso in area di Baschirotto

4′ – sinistro di Fabian Ruiz, fuori

7′ – penetrazione di Politano che crossa per Osimhen: fallo su Victor in area, rigore!

7′ – gooooool Insigne!

7′ – il rigore lo tira e lo segna di precisione Lorenzo: 1-0!

10′ – destro di Zielinski, palo pieno!

15′ – predominio del Napoli che ha grande possesso palla e spinta offensiva

16′ – destro a rientrare di Insigne, alto

24′ – punizione per l’Ascoli: destro di Dionisi, alto

25′ – pareggio dell’Ascoli con una deviazione in mischia di Bidauoi: 1-1

35′ – partita che si gioca su ritmi non altissimi, anche per il caldo

41′ – inserimento di Zielinski, cross teso per Osimhen che viene anticipato

44′ – diagnale di Osimhen in area, blocca Leali

– SECONDO TEMPO –

50′ – giocata in area di Osimhen che di agilità si gira e colpisce in diagonale, palla fuori specchio non di molto

54′ – cross morbido di Zielinski per Osimhen, stacco potente ma alto

58′ – punizione di Insigne, blocca Leali

62′ – entra Malcuit per Di Lorenzo

62′ – entra Rrahmani per Manolas

62′ – entra Elmas per Fabian Ruiz

63′ – gooool Elmas!

63′ – invenzione di Insigne per l’inserimento di Elmas che di sinistro infila in diagonale: 2-1!

64′ – entra Salvi per Botteghin

64′ – entra Quaranta per Baschirotto

69′ – entra Gaetano per Zielinski

69′ – entra Machach per Insigne

75′ – destro di Gaetano, alto

83′ – entra Zanoli per Mario Rui

84′ – entra Franzolini per Castorani

84′ – entra Ventola per Fabbrini

90′ – inserimento in area e diagonale di Gaetano: respinge Leali

90′ + 1′ – finisce col successo azzurro per 2-1 sull’Ascoli allo Stadio Patini