Napoli- Arresti per reati vari [I DETTAGLI]

Napoli: dovrà scontare oltre 7 anni di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 61enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 6 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 7 anni, 2 mesi e 16 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, truffa e resistenza a Pubblico Ufficiale, commessi tra il 2017 e il 2023 a Napoli e Bibbiena (Ar).

Napoli, 12 febbraio 2026

_______

San Pietro a Patierno: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo preposti, hanno sorpreso il predetto nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente; il 46enne dopo aver prelevato qualcosa nel sottoscala di uno stabile, lo ha consegnato ad un uomo a bordo di un’auto.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso di 2 involucri di hashish, 4 bustine di marijuana e 740 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto, all’interno del sottoscala, altre 49 bustine di marijuana e 22 involucri di hashish; la sostanza stupefacente rinvenuta, del peso di circa 55 grammi circa di marijuana e 54 grammi di hashish, è stata sottoposta a sequestro.

Inoltre, gli agenti sono riusciti a bloccare anche uno degli acquirenti che è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 12 febbraio 2025

_______

Ponti Rossi: sorpreso con la droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, durante i servizi all’uopo predisposti, in via Filippo Cavolino, hanno controllato uno scooter con a bordo il 50enne, trovandolo in possesso di 9 involucri di cocaina del peso di circa 7 grammi e di 525 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno controllato l’abitazione del prevenuto, in cui hanno rinvenuto altri 3 involucri della stessa sostanza del peso di circa 3 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 12 febbraio 2026

_______

Somma Vesuviana: coltiva marijuana in casa. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 51enne di Somma Vesuviana, per produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Nola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 51enne, dove hanno scoperto una “grow box” completa di impianto di ventilazione e lampade riflettenti nel quale sono state trovate 3 piante di marijuana dell’altezza di circa 60 cm.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto 65 grammi di marijuana essiccata e diverso materiale per il confezionamento della sostanze stupefacente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 12 febbraio 2026