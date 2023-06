Napoli- Arresti per droga a San Giovanni e Scampia

San Giovanni: sorpreso con la droga. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in corso Protopisani per una segnalazione di un’auto con a bordo una persona intenta spacciare della droga.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto l’auto segnalata ed il conducente, alla loro vista, è sceso dal veicolo nel tentativo di eludere il controllo ma è stato bloccato; inoltre, hanno rinvenuto nella vettura 45 stecche di hashish del peso di circa 100 grammi ed un telefono cellulare.

A.G., 27enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e gli sono state contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancanza della copertura assicurativa e mancata revisione periodica.

Scampia: arrestati due spacciatori.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Scampia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Labriola, hanno notato due persone confabulare tra loro; poco dopo, una di esse ha occultato qualcosa nell’intercapedine di un muro poco distante mentre l’altra, alla vista dei poliziotti, ha lasciato cadere a terra alcuni cilindretti tentando la fuga.

Gli operatori, dopo aver bloccato i due uomini, hanno recuperato 75 cilindretti, di cui 36 contenenti circa 31 grammi di cocaina e 39 contenenti circa 36 grammi di eroina, ed hanno rinvenuto nella cavità 10 involucri contenenti circa 2,5 grammi di cocaina e 48 involucri contenenti circa 19 grammi di eroina.

D.B., 42enne di Grottaminarda, e A.C., 38enne di Sant’Antimo, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.