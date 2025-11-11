Napoli- Arresti in città: tutti i dettagli

San Giovanni a Teduccio: rinvenuta droga dalla Polizia di Stato.

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato San Giovanni/Barra hanno effettuato un controllo in uno stabile in via Nuova Villa, dove hanno rinvenuto e sequestrato, ad opera di ignoti, 82 involucri di marijuana del peso complessivo di 300 grammi circa, 3 bilancini di precisione e 3 telefoni cellulari, risultati essere provento di furto, che sono stati consegnati ai legittimi proprietari.

Corso Umberto: rapina una donna. Arrestato un 48enne dalla Polizia di Stato.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 48enne algerino, irregolare sul Territorio Nazionale, per rapina, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale ed, altresì, denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in corso Umberto, hanno notato un uomo che, dopo aver strappato il cellulare dalle mani di una donna, si è dato a repentina fuga in direzione di via Soprammuro.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, dopo un breve inseguimento, anche grazie all’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il prevenuto trovandolo in possesso del cellulare asportato poco prima e di un coltello a serramanico.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Mergellina: destinatario di mandato di arresto europeo. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 39enne slovacco poiché destinatario di un mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità slovacche, per danneggiamento beni privati.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in piazza Sannazaro per la segnalazione di due persone moleste.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno rintracciato i soggetti segnalati ed hanno accertato che uno di essi era destinatario del provvedimento sopra citato, motivo per il quale il prevenuto è stato tratto in arresto dagli operatori.