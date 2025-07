Napoli – Arresti in città e controlli a Mergellina: i dettagli

Napoli: dovrà scontare 5 anni di reclusione. Arrestata dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 58enne napoletana in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti della predetta il provvedimento sopra citato, emesso il 7 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara – Ufficio Esecuzioni Penali secondo il quale, la prevenuta dovrà espiare la pena di 5 anni di reclusione per tentata truffa, falsità in materiale e uso di atto falso.

Controlli della Polizia di Stato a Mergellina.

Nel fine settimana appena trascorso, la Polizia di Stato ha effettuato controlli nella zona movida degli “chalet” di Mergellina e in largo Sermoneta.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno identificato 300 persone, di cui 59 con precedenti di polizia, controllato 81 veicoli e contestato 6 violazioni del Codice della Strada.

Via Santa Lucia: sorpreso a rubare. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne marocchino, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto aggravato, lesioni e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato Decumani, durante il servizio di controllo del territorio, transitando lungo via Santa Lucia, hanno notato il 27enne accovacciarsi tra le auto in sosta e un altro soggetto che lo inseguiva.

Il pervenuto, alla vista degli operatori, ha provato a fuggire per eludere il controllo lasciando cadere uno zaino a terra finché, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato. L’uomo che inseguiva il 27enne ha riferito agli agenti di averlo sorpreso mentre frugava all’interno di un’autovettura in sosta; all’interno dello zaino gli agenti hanno rinvenuto uno stereo e arnesi atti allo scasso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli: dovrà scontare 4 anni e 10 mesi di reclusione. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne napoletano in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso il 7 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli- Ufficio Esecuzioni Penali secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, riciclaggio e furto.