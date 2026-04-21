Napoli – Arresti e controlli in città: i dettagli

Arenella: evade dai domiciliari. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella decorsa notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne di Marano di Napoli per evasione.

In particolare, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ottavio Caiazzo, hanno notato il 37enne che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga; il giovane, difatti, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e, pertanto, lo hanno tratto in arresto.

Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e in particolare nel Rione Villa.

Durante le attività, i poliziotti dei Commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 86 persone, di cui 39 con precedenti di polizia e due sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Inoltre, gli operatori hanno controllato 53 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, contestato una violazione del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione.

Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Napoli- Due fermi per presunta rapina

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto due soggetti in quanto gravemente indiziati del reato di rapina impropria.

In particolare, lo scorso 17 aprile è stata consumata una rapina nel parcheggio di un supermercato di Casoria, ove i due presunti autori, dopo aver rubato uno scooter, hanno tentato di investire un uomo che aveva tentato di bloccarli, trascinandolo al suolo.

Le indagini, svolte dalla Sezione Falchi della Squadra Mobile, hanno consentito di raccogliere, in breve tempo, gravi indizi di colpevolezza a carico dei presunti autori.

Nella fase di ricerca uno dei due fermati ha tentato di disfarsi di un’arma, lanciandola in un’aiuola, particolarmente impervia per la presenza di rovi e di una fitta vegetazione, antistante l’appartamento in cui aveva trovato rifugio.

L’arma, ritrovata grazie al prezioso ausilio delle ruspe di personale dei Vigili del Fuoco, era contenuta in un calzino nero e si è rivelata essere una pistola semiautomatica cal. 6.35 con matricola abrasa e relativo munizionamento, consistente in 6 cartucce.

Il video della rapina è stato diffuso in rete, divenendo in poco tempo virale.

Si precisa che il provvedimento eseguito è una misura pre-cautelare eseguita da parte della Polizia Giudiziaria, in attesa di convalida del PM., avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione. I destinatari della misura sono persone sottoposte a indagini e, pertanto, da considerarsi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.

Piazza Bellini: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato un uomo che, dopo aver ricevuto del denaro da un altro soggetto, stava prelevando qualcosa da una fioriera; tuttavia, i due, accortisi della presenza dei poliziotti, hanno interrotto l’iter criminoso, allontanandosi in direzioni opposte.

Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il 29enne, rinvenendo, sotto la fioriera in questione, 2 buste di marijuana del peso di circa 9 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga; l’acquirente, invece, è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli Centrale: dovrà scontare oltre un anno di reclusione. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

La Polizia di Stato, nell’ambito dei quotidiani servizi di vigilanza “Stazioni Sicure”, finalizzati alla prevenzione ed alla repressione dei reati nello scalo ferroviario ed aree limitrofe, ha tratto in arresto un uomo in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Nello specifico, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, hanno notato la presenza del predetto all’interno della locale stazione; lo stesso, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, pertanto, lo hanno controllato, accertando che l’uomo era destinatario del provvedimento sopra citato, emesso il 17 aprile 2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Salerno- Ufficio Esecuzioni Penali- secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per ricettazione.