Napoli – Arresti e controlli in città: i dettagli

Porta Nolana: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via San Cosmo Fuori Porta Nolana, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo; in quei frangenti, lo stesso si è disfatto di una bustina, lanciandola nei pressi di un’auto in sosta.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di 1.020 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio; inoltre, gli operatori hanno recuperato la bustina di cui il prevenuto si era disfatto, al cui interno hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 7 grammi.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 23 aprile 2026

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Controlli della Polizia di Stato a Chiaiano.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Chiaiano.

In particolare, gli agenti del Commissariato Chiaiano, unitamente ai Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e al Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 156 persone, di cui 49 con precedenti di polizia, controllato 68 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo; inoltre, con la collaborazione di personale dell’ANM, sono state contestate 236 violazioni del Codice della Strada.

Infine, sono state controllate 27 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.

Napoli, 23 aprile 2026

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Controlli della Polizia di Stato a San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Durante le attività, i poliziotti dei Commissariati San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato 54 persone, di cui 19 con precedenti di polizia e controllato 39 veicoli.

Napoli, 23 aprile 2026

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Controlli della Polizia di Stato a Frattamaggiore.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

La Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 70 persone, controllato 20 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro.

Nel corso del servizio, inoltre, gli operatori hanno controllato 3 sale scommesse; in una di queste è stata riscontrata l’assenza di persona preposta alla raccolta delle scommesse e, per tale motivo, il titolare è stato denunciato.

Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.